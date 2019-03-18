Тюменские чернобыльцы и маяковцы получат единовременные выплаты из бюджета

Жители Тюменской области, пострадавшие из-за радиационных аварий и катастроф получат единовременную выплату.

Согласно постановлению, подписанному губернатором Александром Мором, тюменцы, перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с воздействием радиации, ставшие из-за этого инвалидами, а также граждане из подразделений особого риска получат по 2 тыс. рублей.

Участникам ликвидации последствий катастроф на Чернобыльской АЭС и производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в речку Теча выплатят по 1,5 тыс. рублей. Членам семей погибших или умерших участников ликвидации аварии на Маяке и Чернобыле – по 2 тыс. рублей. Все суммы указаны без учета налога на доходы физических лиц.

Выплаты начнутся с апреля, они приурочены к Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв.

Тюмень, служба информации

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