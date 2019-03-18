Тюменцы проведут флешмоб против мусорной реформы

Жители Тюмени подали в администрацию города заявку на проведение очередной акции протеста против мусорной реформы. В субботу, 23 марта в 13:30 тюменцы планируют собраться на пикет на площади «Единства и согласия».

Как пояснил «Новому Дню» один из организаторов акции Антон Чупурнов, цель мероприятия – не допустить ущемления социально-экономических прав граждан. Участники пикета будут раздавать листовки-приглашения в группы в соцсетях и мессенджерах, объединивших уже более 3,3 тыс. тюменцев против мусорной реформы. Кроме того, активисты оповестят горожан об очередном митинге, который состоится 30 марта.

После пикета всех желающих пригласят на Цветной бульвар, где состоится некий флэшмоб. «Целью нашего театрализованного представления является привлечение внимания властей к завышенным тарифам на ТКО», – сообщил «Новому Дню» руководитель инициативной группы «Диванные войска» Анатолий Княжев, но отказался раскрыть сценарий флэшмоба.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 18.03.19

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