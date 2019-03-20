Тюменские чиновники исключили девушку-колясочницу из очереди на жилье

В Тюмени чиновники лишили девушку-колясочницу права на «социальное» жилье из-за того, что она владеет автомобилем. Мать девушки утверждает, что машина необходима в том числе для того, чтобы возить инвалида в баню – в доме, где живет колясочница, нет ни воды, ни канализации.

Тюменка Валентина Милушева на своей странице в Фейсбуке создала открытое письмо, в котором рассказала, что ее дочь Райну лишили места в очереди на получение жилого помещения социального найма.

Сделали это чиновники Департамента имущественных отношений (ДИО) администрации Тюмени. Причина – в собственности девушки-инвалида находится автомобиль DATSUN-DO.

Как говорится в письме за подписью председателя комитета по учету и распределению жилых помещений ДИО Александры Повалюхиной, Райна Милушева снята с учета нуждающихся в жилых помещениях «в связи с наличием в собственности имущества, подлежащего госрегистрации, стоимостью свыше тысячекратного минимального размера оплаты труда».

Стоимость автомобиля, по данным чиновников, составляет 412 тысяч рублей. Размер МРОТ в Российской Федерации с 1 января 2019 года составляет 11 280 рублей.

Адресаты письма – губернатор Александр Моор, департамент социального развития Тюменской области, управление президента РФ и Следственный комитет. Милушева просит «привлечь к ответственности департамент имущественных отношений Администрации г.Тюмени» и «восстановить конституционные права» своей дочери.

Валентина Милушева рассказала «Новому Дню», что машину для дочери они с мужем (оба пенсионеры) покупали еще 4 года назад, залезая в долги, сдав предварительно старый автомобиль советского производства. Машина нужна, чтобы возить Райну. инвалида с детства 1 группы (ДЦП).

«Чтобы куда-то ее увезти: к врачу, в магазин по документам, – рассказала Валентина Митушева. – У нас же в доме нет ни воды, ни канализации. Мы ее (Райну – прим. ред.) возим на другой конец города, на Маяк, в общественную баню, где есть отдельные душевые кабинки. У нас по месту жительства есть общественная баня. Но там нет отдельных душевых кабинок. Вы представляете себе инвалида-колясочника в общей бане? Машина оформлена на нее, чтобы было проще парковаться».

Пенсия у обоих супругов – 8800 рублей. Райна Милушева, как инвалид, вместе с доплатами получает пенсию порядка 9700 рублей в месяц. Отметим, что в Тюменской области в 2019 году прожиточный минимум в расчете на душу населения составляет 10 450 рублей. В очереди на получение жилья по договору социального найма девушка стояла 10 лет.

Сейчас Райна живет с родителями в частном жилом доме по улице Голышева, 22. Ее мать последние 10 лет борется с застройщиками, которые возводят рядом многоэтажные жилые дома. Из-за коллизии с документами земельный участок Милушевых, где Валентина прописана с 1999 года, попал в зону многоэтажного строительства. Из-за близкой застройки участок регулярно затапливается. Валентина Милушева создавала петицию на портале change.org (на сегодня петицию подписали более 1100 человек), требуя отселить свою семью из зоны строительства, но безрезультатно.

Председатель комитета по учету и распределению жилых помещений ДИО Александра Повалюхина рассказала «Новому Дню», что Райну Милушеву исключили из очереди на жилье совершенно законно.

Оказывается, при исчислении «тысячекратного минимального размера оплаты труда» администрация города пользуется 82 ФЗ и 137 законом Тюменской области, по которым для соцвыплат МРОТ принимается равным 100 рублям.

«Если у граждан есть имущество, которое подлежит регистрации, и его стоимость превышает 100 тысяч рублей, они не признаются нуждающимися, то есть теми, кто не может самостоятельно улучшить свои жилищные условия», – сообщила чиновница и добавила, что девушка-инвалид сама оценила свою машину в такую сумму.

Родители, по словам Александры Повалюхиной, сделали ошибку, записав машину на дочь. В случае продажи автомобиля Райна Милушева снова сможет встать в очередь на улучшение жилищных условий, но прежнее место в очереди за ней не сохранится.

Тюмень, служба информации

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