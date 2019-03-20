Счетная палата Тюмени: автодороги в городе строятся как попало

Тюменские дороги строятся с нарушением проектирования, некачественно, с завышением объема работ и без учета климатических условий. Об этом сегодня на заседании комиссии по экономическому развитию и бюджету гордумы рассказал председатель Счетной палаты Тюмени Владимир Казанцев.

Из всех выявленных в 2018 году нарушений, основным явилось неправомерное использование бюджетных средств (в т.ч. завышение стоимости и объемов выполненных работ) на сумму 19,794 млн руб. Второе место заняли нарушения законодательства о бухучете на общую сумму 16,135 млн руб.

Конкретные претензии Казанцевым были высказаны в адрес Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, который при планировании и разработке проектной документации не учитывает ранее утвержденные проекты и привязку к местности.

В результате при строительстве новых улиц в районе улиц Московский тракт-Закалужская, не учтены уже существующие пешеходные переходы, которые теперь упираются либо в бордюрный камень, либо в канаву, либо в газон.

На улице А. Протозанова при разработке проекта дороги не организован тротуар. В результате люди ходят по временному дощатому настилу прямо по газону.

При строительстве надземного пешеходного перехода на улице Мельникайте, в качестве временных ограждений департаментом были применены дорогостоящие материалы с другого строительного объекта, что привело к дополнительному расходованию бюджетных средств в размере более 7 млн руб.

Кроме того, на этом же переходе контролерами был выявлен автоматический подъемник для маломобильных групп населения, который может эксплуатироваться только до минус 20 градусов, что не соответствует тюменским климатическим условиям. Подрядчиком по данному объекту выступала крупнейшая тюменская компания ОАО «Мостострой-11».

По результатам контрольных мероприятий по пешеходному переходу на улице Мельникайие к дисциплинарной ответственности привлечены два сотрудника МКУ «Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени», осуществлявшего функции строительного контроля. По требованию Счетной палаты сумма завышения объема работ (539,6 тыс. рублей) возмещена в бюджет города.

Напомним, что в прошлом году был представлен проект реконструкции улицы Мельникайте, которая должна стать дорогой непрерывного движения. Почти все перекрестки на ней будут переделаны в двухуровневые развязки, а пешеходные переходы убраны во второй ярус. Этот проект сразу же подвергся резкой критике российского блогера и урбаниста Ильи Варламова.

Всего, по словам Владимира Казанцева, в 2018 году Счетная палата провела 31 контрольное мероприятие, на 77 муниципальных объектах. При этом было выявлено финансовых нарушений на сумму более 53,3 млн рублей.

Тюмень, Виктор Нестерук

Тюмень. Другие новости 20.03.19

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