В Тюмени сократили список обязанностей муниципальных служащих

Тюменские власти сократили список обязанностей, возложенных на муниципальных служащих. Ранее, в областном законе «О муниципальной службе» значилось девять пунктов с описанием того, что должен и чего не должен делать рядовой служащий.

В частности, он должен был добросовестно исполнять должностные обязанности, обеспечивать равное ко всем отношение, проявлять корректность в обращении с гражданами, не совершать действия, связанные с влиянием личных интересов, исключить возможность влияния на свою деятельность со стороны политических партий и т.д. Отдельно было прописано требование к руководителям. Они были обязаны не допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных и религиозных объединений.

В среду, 20 марта, губернатор Моор подписал закон о внесении изменении в закон «О муниципальной службе в Тюменской области». Теперь список обязанностей сокращен до одного предложения – «муниципальный служащий обязан соблюдать ограничения, выполнять обязанности, не нарушать запреты, которые установлены федеральными законами».

Стоит отметить, что федеральное законодательство очень подробно расписывает права чиновников и запреты, наложенные на них.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 20.03.19

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