В Тюмени полиция поймала вора на трубе жилого дома

В Тюмени полицейские случайно поймали квартирного воришку-рецидивиста. Мужчина, спускавшийся ночью по газовой трубе одного из жилых домов, показался стражам порядка подозрительным. Его задержали.

В ходе досмотра выяснилось, что задержанный является ранее судимым жителем Свердловской области, а из чужой квартиры в Тюмени он украл более 41 тыс. рублей.

В апреле 2018 года мужчина освободился из заключения и приехал в Тюмень. Он гулял ночью по улицам в поисках квартир с открытыми окнами, расположенных на первом или втором этажах. Вор проникал в квартиру и похищал имущество – в основном деньги и ювелирные украшения.

На счету рецидивиста 17 краж и два покушения на кражу. При совершении 19-й попытки вор был задержан. Общий размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил свыше 390 тыс. рублей.

Суд назначил свердловчанину 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также удовлетворил 9 заявленных исков в пользу потерпевших на сумму более 320 тыс. рублей.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 21.03.19

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