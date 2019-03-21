Суд вынес второй приговор бывшему проректору ТИУ Александру Ошибкову

В четверге, 21 марта, бывший директор департамента стратегического развития Тюменского государственного нефтегазового университета (сейчас ТИУ) Александр Ошибков осужден на 7,5 лет за мошенничество.

В 2015 году экс-проректор похитил у ООО «НИПИ «Нефтегазпроект», единственным учредителем которого был университет, 2 млн рублей. Ошибков приказал гедиректору «Нефтегазпроекта» заключить с ним договора на выполнение работ по разработке технологии использования отходов бурения, образующихся при строительстве скважин на лицензионных участках «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Руководитель НИПИ согласился, сумма контракта составила почти 2,3 млн рублей.

После на банковский счет Ошибкова были перечислены 2 млн рублей (298 тыс. рублей были удержаны в счет уплаты подоходного налога). При этом никаких работы по договору он не выполнял. Вместо него их сделали сотрудники университета.

Напомним, год назад Центральный районный суд Тюмени приговорил Александра Ошибкова к шести годам лишения свободы за злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. Речь шла об аферах на общую сумму более 180 млн рублей.

С учетом имевшейся судимости сегодня суд назначил Ошибкову окончательно 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного в счет возмещения ущерба 2 млн 298 тыс. рублей.

Тюмень, служба информации

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