Мэрия Тюмени освобождает город от ларьков

В 2018 году администрацией города Тюмени были ликвидированы 112 самовольно возведенных нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом накануне на заседании комиссии по градостроительству и землепользованию тюменской гордумы доложил директор департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов.

Согласно муниципальной программе, больше всего незаконных ларьков было ликвидировано в «спальном» Восточном округе Тюмени – 37. Меньше всего в Центральном – 24.

По виду деятельности снесенных торговых объектов основная доля пришлась на ларьки по торговле овощами и фруктами (41), напитками (31), киоски по продаже мороженого и продуктами (по 11).

Кроме того, мэрия продолжает ликвидировать передвижные киоски (тонары) по продаже кофе на парковках в центральной части города. Так в 2018 году было вывезено 36 тонаров, из которых только 17 было установлено в районе набережной реки Тура.

Как пояснил «Новому Дню» директор департамента Дмитрий Иванов, на освобождение земельных участков от самовольно установленных торговых объектов на 2018 год было предусмотрено 1 млн 348 тыс. рублей, из них на демонтаж было потрачено 585 тыс. рублей.

Добровольно было освобождено около 100 земельных участков, по остальным мэрии пришлось обращаться в суд. Новые торговые объекты на месте ликвидированных не установлены. Аукционы по размещению легальных объектов торговли администрацией также не проводились.

В 2019 году администрация Тюмени потратит на ликвидацию самовольно установленных нестационарных торговых объектов еще 1,347 млн руб.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 22.03.19

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