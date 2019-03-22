Член банды похитителей джипа Степана Киричука получил второй срок

В Тюмени осужден участник второй банды бывшего тренера сборной России по каратэ Георгия Хижнякова. Банда занималась угоном иномарок. Ее участник, житель Тюмени Юрий Комар получил 5,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Банда была организована Георгием Хижняковым в 2015 году, за год до этого он освободился из колонии в связи с болезнью. В состав группы вошли Юрий Комар и еще три человека. Преступники воровали машины – с помощью специального устройства отключали сигнализацию, взламывали замки зажигания и уезжали на украденных автомобилях, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Комар принял участие в угонах 11 автомобилей Honda CR-V, Toyota Land Cruiser Prado 150, Toyota RAV4, Toyota Corolla, Toyota Camry. В трех случаях машины угнать не удалось. Деятельность банды была пресечена в январе 2018 года, в июне сотрудники правоохранительных органов задержали Юрия Комара. Хижняков и его сообщник сейчас находятся в розыске.

Юрий Комар был членом и первой банды Хижнякова, участники которой в 2009 году были приговорены в различным срокам лишения свободы. Первая преступная группировка также занималась похищением машин. В нее входили Георгий Хижняков, Ахмед Мержоев, Юрий Комар, Евгений Худолеев и Алексей Питиримов.

В течение 2002-2007 годов банда занималась угонами, самым громким из преступлений был вооруженный захват летом 2004 года джипа тогдашнего мэра Тюмени Степана Киричука вместе с ним. Киричук тогда не пострадал, угонщики высадили его из автомобиля на трассе, когда узнали, кто находился за рулем.

В 2009 году Хижняков был приговорен к 8 годам лишения свободы, Юрий Комар тогда получил 6 с половиной лет лишения свободы. Комар вышел на свободу в августе 2012 года, оставшийся срок ему заменили на исправительные работы. В июле 2014 года суд освободил и Георгия Хижнякова – во внимание было принято тяжелое состояние его здоровья.

Тюмень, служба информации

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