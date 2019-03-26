В Тюмени суд закрыл семейную столовую из-за тараканов

В Тюмени закрыли столовую «Дон Бульон» из-за расплодившихся тараканов. Такое решение вынес Ленинский районный суд Тюмени.

Житель жилого дома по ул. Газовиков, 41/1, на первом этаже которого расположен «Дон Бульон», обратился в управление Роспотребнадзора по Тюменской области с жалобой на толпы насекомых в его квартире. Эксперты обследовали помещения столовой и выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

В частности, в горячем цеху под производственными столами оказались непромытыми участки между стыками кафеля и прорезиненной лентой, такая же картина под моечными ваннами, где скопились пищевые остатки.

Суд признал индивидуального предпринимателя, которому принадлежит точка общепита, виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде приостановления деятельности столовой на 15 суток. Представитель ИП полностью признал вину и заявил суду, что выявленные нарушения в настоящее время устранены.

На официальном сайте сообщается, что «Дон бульон» позиционирует себя как семейная столовая. «Наши опытные повара и технологи готовят блюда несколько раз в день, вкладывая в этот процесс всю душу. Семейная столовая – это место, где вы можете почувствовать себя как дома», – указано на сайте предприятия.

Тюмень, служба информации

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