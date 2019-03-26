В Тюмени студенты-сварщики купили дипломы за 90 тысяч рублей

В Тюмени за дачу взятки будут судить двоих студентов Индустриального университета. Они пытались купить госэкзамен и дипломные работы.

По версии следствия, два студента-заочника Института транспорта тюменского индустриального университета с 1 февраля по 1 ноября 2018 года через посредников передавали взятки преподавателю вуза.

Каждый заплатил по 90 тысяч рублей, за это преподаватель обеспечил заочникам успешную сдачу госэкзамена и защиту дипломных работ по специальности «оборудование и технологии варочного производства». «Дипломы» для студентов написал зам преподаватель, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Обвинение в таком же преступлении предъявлено еще одному студенту, в отношении которого продолжается расследование уголовного дела. За дачу взятки студентам может грозить наказание до 8 лет лишения свободы.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 26.03.19

В Тюмени суд арестовал трех полицейских, генерал Алтынов ушел на больничный. / В Тюмени суд закрыл семейную столовую из-за тараканов. / Тюменские единороссы выдвинут на место Чемезова в облдуму раскрученного кандидата. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»