В Тюмени студенты-сварщики купили дипломы за 90 тысяч рублей

В Тюмени за дачу взятки будут судить двоих студентов Индустриального университета. Они пытались купить госэкзамен и дипломные работы.
По версии следствия, два студента-заочника Института транспорта тюменского индустриального университета с 1 февраля по 1 ноября 2018 года через посредников передавали взятки преподавателю вуза.
Каждый заплатил по 90 тысяч рублей, за это преподаватель обеспечил заочникам успешную сдачу госэкзамена и защиту дипломных работ по специальности «оборудование и технологии варочного производства». «Дипломы» для студентов написал зам преподаватель, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Обвинение в таком же преступлении предъявлено еще одному студенту, в отношении которого продолжается расследование уголовного дела. За дачу взятки студентам может грозить наказание до 8 лет лишения свободы.
Тюмень, служба информации
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