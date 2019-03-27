Тюменская старушка по указанию мошенников спрятала 300 тысяч и ждала чуда

У 84-летней жительницы Тобольска лжецелители похитили все сбережения и золото. На улице к пенсионерке подошли две женщины и сообщили, что на ней порча, которая требует оперативного снятия. Испугавшись за свое здоровье, старушка впустила мошенниц в дом. Там они потребовали для проведения обряда все имеющиеся деньги.

Накопленные 275 тысяч рублей пенсионерка достала без промедления. Затем «целительницы» сообщили, что и на сыне потерпевшей также наложена порча. Чтобы снять ее они попросили достать золотые украшения. Женщина отдала кольцо и цепочку стоимостью 12 тысяч рублей. Все это мошенницы завернули в газету и сказали, что сверток необходимо положить в темное место и достать только через три дня

Однако уже вечером пенсионерка решила проверить газету и обнаружила, что в ней ничего нет.

«Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, совершенном в крупном размере. Полицейские занимаются поиском фигуранток и напоминают гражданам о мерах предосторожности», – сообщили в УМВД по Тюменской области. Там призвали граждан не доверять незнакомым лицам, которые запугивают порчей и обещают ее снять, и ни в коем случае не впускать их домой.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 27.03.19

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