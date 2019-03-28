В Тюмени полицейские нашли таз с наркотиками

Тюменские полицейские случайно арестовали таз с гашишем. На выезде из деревни Абатского района правоохранители остановили для проверки документов автомобиль и заметили в салоне таз с веществом растительного происхождения.

«Проведенная экспертиза выявила наличие в пакете наркотического вещества «гашиш» массой более 60 граммов. 22-летний фигурант доставлен в отдел полиции. Свою вину подозреваемый признал и пояснил, что наркотик предназначался для личного употребления», – сообщили в УМВД по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Максимальный срок наказания – до 10 лет лишения свободы.

Тюмень, служба информации

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