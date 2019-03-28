Тюменские депутаты хотят привлечь чиновников к уголовной ответственности за приписки

В тюменской городской думе предложили ужесточить ответственность для чиновников и подрядчиков за завышение объемов работ и «приписки».

Это произошло после отчета главы Счетной палаты города Владимира Казанцева, который выступил на заседании гордумы 28 марта. По его словам, в 2018 году Счетная палата выявила 16 случаев неправомерного использования бюджетных средств почти на 19,8 млн рублей. Вернуть в бюджет города потребовалось 5,7 млн рублей.

Либерал-демократ Мурат Тулебаев удивился, почему по результатам проверок никто из чиновников не был наказан. «Счетная палата всегда выносит некоторое представление в адрес администрации города или подрядной организации, – отметил Тулебаев. – Особенно это касается тех направлений, где есть завышенные цены, неправомерное завышение объемов работ. Но я никогда не видел, чтобы принимались какие-то кадровые решения в отношении руководителей тех же муниципальных учреждений или структурных подразделений. Если из года в год нарушение повторяется в той или иной структуре, может быть, принимать все-таки кадровые решения в отношении руководителей?».

Коллегу поддержал единоросс Александр Захаров. «Я думал, что мы уже искоренили вопросы, связанные с завышением объемов работ, приписок и так далее, – сказал он. – Но проблема остается. Я хочу обратиться к главе города с просьбой усилить контроль этих нарушений. Не должно быть вообще ни одного случая завышений, приписок, цепочка наказаний должна идти от исполнителя до руководителя: кто кого попросил, кто кому приказал. Люди будут придумывать любые способы ухода от ответственности, если над ними не будет висеть меч правосудия».

Дальше всех пошел единоросс Дмитрий Антипов, возмущенный проблемами в сфере капитального ремонта многоквартирных жилых домов. «Что касается ужесточения [ответственности], предложением такое: вместо административной рассмотреть возможность применения уголовной ответственности для руководителей подрядных организаций, которые заходят на закупки, – предложил депутат. – Когда на аукцион будет заходить ответственный подрядчик, все эти вопросы должны автоматически отпасть. Понятно, какие-то огрехи останутся. Но это даст жесткость в плане взаимоотношений (заказчика и подрядчика – прим.ред.). Потому что по капитальному ремонту много проблем».

Успокоить коллег пытался депутат от «Единой России» Юрий Баранчук, который сказал, что большинство нарушений – бухгалтерские. И в них «нет злого умысла, а только недостаточная квалификация». «На самом деле, это высший пилотаж и количество нарушений, мягко говоря, незначительно», – уверен Баранчук.

Председатель общественной палаты города Ольга Загвязинская предложила привлечь к вопросу прокуратуру. «Ранее все материалы проверок Счетной палаты передавались в органы прокуратуры. Может быть, следует к этому вернуться», – сказала она, сама в прошлом работник прокуратуры. Загвязинская отметила, что привлечение к ответственности проектировщиков, в том числе и при капитальных ремонтах – федеральный тренд.

«Практика пошла с 2018 года», – добавила Загвязинская, предложив дополнительно обучать бухгалтеров на базе ТюмГУ, чтобы они не допускали финансовых нарушений.

Тюмень, Михаил Калянов

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