Иностранцы похитили тюменского бизнесмена за несоблюдение условий сделки

Три жителя Таджикистана и их знакомый пойдут под суд за похищение тюменского коммерсанта и вымогательство. Причиной стал спор из-за денег.

По данным «Нового Дня», иностранцы договорились с гендиректором фирмы, которая занималась ремонтом и различными строительными работами, что будут подыскивать ему клиентов. За это бизнесмен должен был платить посредникам 10 процентов от суммы, полученного с их помощью дохода.

Процесс шел нормально, пока не сорвалась запланированная сделка по одному из объектов. Заказчик от услуг отказался, и тюменец денег не получил. Но партнеры коммерсанта посчитали, что он их просто обманывает.

В августе 2018 года они (61-летний мужчина, два его сына 1984 и 1985 годов рождения и их знакомый 1981 года рождения) похитили бизнесмена из торгового центра «Сити Молл».

Злоумышленники увезли потерпевшего в садовое общество «Березняки-2» где, избивали и требовали 180 тысяч рублей, а также 10 процентов от прибыли. Тюменец согласился на условия похитителей, чем усыпил их бдительность. После того как на мужчину перестали обращать внимание, ему удалось освободиться и сбежать. Местными жители вызвали избитому коммерсанту скорую помощь.

Как сообщают в СУ СКР по Тюменской области, в сентябре 2018 года преступники были задержаны. В зависимости от роли каждого они обвиняются в похищение человека, разбое и вымогательстве. В настоящее время расследование завершено, а уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 28.03.19

Замгубернатора Чейметов: под Тюменью появится аграрная площадка мирового уровня. / «Дело Алтынова»: зачем ФСБ пришла за главным полицейским Тюменской области. / В суде банкротят авиакомпанию «Ютэйр». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»