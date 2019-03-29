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Пятница, 29 марта 2019, 12:55 мск

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Тюменский застройщик не заплатил за землю, на которой строит ЖК

Фото Pixabay

Скандально известный тюменский застройщик АО «Сибстройсервис», который возводит ЖК около аэропорта «Плеханово», не платит за аренду земельного участка.

Речь идет о земле под жилыми домами, которые уже сданы в эксплуатацию, а квартиры в них проданы. Участками владеет федеральная структура – АО «Дом.РФ» (учредитель Росимущество). Ей «Сибстройсервис» задолжал с 4 квартала 2017 года 13,654 млн рублей.

Всего решением суда с АО «Сибстройсервис» взыскано в пользу кредитора 15,2 млн руб. вместе с неустойкой и возмещением судебных расходов. В настоящее время в московском арбитраже рассматриваются еще два иска АО «Дом.РФ» к АО «Сибстройсервис» на 11 и 25 млн рублей.

Напомним, в 2013 году между Фондом «Развития жилищного строительства» и ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» был заключен договор аренды трех земельных участков возле аэропорта Плеханово в Тюмени. В 2016 году АИЖК передало право аренды в пользу ОАО «Сибстройсервис» (генеральный директор Василий Юрочкин), а правопреемником Фонда стало АО «Дом.РФ» (генеральный директор Александр Плутник).

На арендуемых землях «Сибстройсервис» начал строить Жилищный комплекс «Москва», который сразу же оказался в центре скандала. При получении разрешения на строительство застройщик не согласовал свои действия с собственником аэропорта «Плеханово» (авиакомпания «ЮТэйр»), чем нарушил требования Воздушного кодекса. Спор дошел до Верховного суда, но позже стороны подписали в арбитражном суде Тюменской области мировое соглашение, которое в полном объеме до сих пор не исполнено.

С 2016 года «Сибстройсервис» возвел на арендуемых федеральных землях жилые дома, причем несколько из них с большой задержкой по срокам. В настоящее время по данным справочной системы арбитражного суда, застройщик проиграл судебные споры на сумму в 604 млн рублей и выступает ответчиком еще на 217 млн рублей. Более 140 исковых заявлений подано дольщиками в Калининский районный суд Тюмени.

Тюмень, служба информации

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