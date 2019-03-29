Тюменский застройщик не заплатил за землю, на которой строит ЖК

Скандально известный тюменский застройщик АО «Сибстройсервис», который возводит ЖК около аэропорта «Плеханово», не платит за аренду земельного участка.

Речь идет о земле под жилыми домами, которые уже сданы в эксплуатацию, а квартиры в них проданы. Участками владеет федеральная структура – АО «Дом.РФ» (учредитель Росимущество). Ей «Сибстройсервис» задолжал с 4 квартала 2017 года 13,654 млн рублей.

Всего решением суда с АО «Сибстройсервис» взыскано в пользу кредитора 15,2 млн руб. вместе с неустойкой и возмещением судебных расходов. В настоящее время в московском арбитраже рассматриваются еще два иска АО «Дом.РФ» к АО «Сибстройсервис» на 11 и 25 млн рублей.

Напомним, в 2013 году между Фондом «Развития жилищного строительства» и ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» был заключен договор аренды трех земельных участков возле аэропорта Плеханово в Тюмени. В 2016 году АИЖК передало право аренды в пользу ОАО «Сибстройсервис» (генеральный директор Василий Юрочкин), а правопреемником Фонда стало АО «Дом.РФ» (генеральный директор Александр Плутник).

На арендуемых землях «Сибстройсервис» начал строить Жилищный комплекс «Москва», который сразу же оказался в центре скандала. При получении разрешения на строительство застройщик не согласовал свои действия с собственником аэропорта «Плеханово» (авиакомпания «ЮТэйр»), чем нарушил требования Воздушного кодекса. Спор дошел до Верховного суда, но позже стороны подписали в арбитражном суде Тюменской области мировое соглашение, которое в полном объеме до сих пор не исполнено.

С 2016 года «Сибстройсервис» возвел на арендуемых федеральных землях жилые дома, причем несколько из них с большой задержкой по срокам. В настоящее время по данным справочной системы арбитражного суда, застройщик проиграл судебные споры на сумму в 604 млн рублей и выступает ответчиком еще на 217 млн рублей. Более 140 исковых заявлений подано дольщиками в Калининский районный суд Тюмени.

Тюмень, служба информации

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