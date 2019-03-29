Тюменская прокуратура пришла с проверкой в УСТЭК

Прокуратура Тюмени проверяет АО «УСТЭК» из-за отключения 9 домов в микрорайоне «Европейский» от отопления и подачи горячей воды. Из-за коммунальной аварии вечером 27 марта под землю провалились две автомашины.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, проверка проводится по сообщениям СМИ. Надзорный орган выясняет, как теплоснабжающая организация соблюдает требования закона при предоставлении населению коммунальных услуг.

Авария, после которой была начата проверка, произошла около 8 часов вечера на улице Эрвье. Произошел порыв трубы на участке распределительной тепловой сети. Жители 9 домов остались без горячей воды и отопления до утра следующего дня.

Несмотря на то, что под землю в месте коммунальной аварии провалились два автомобиля, никто из людей не пострадал, рассказали в прокуратуре. Собственники автомобилей сами должны будут решать с «УСТЭК» вопросы компенсации за поврежденной имущество. По результатам прокурорской проверки, если подтвердится наличие нарушений в работе АО «УСТЭК», будет внесено прокурорское представление или возбуждено административное дело.

Напомним, АО «УСТЭК» является совместным предприятием «Корпорации СТС» уральских энергетиков Алексея Боброва и Артема Бикова и финской компании «Фортум».

Тюмень, служба информации

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