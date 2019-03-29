Тюменские следователи 14 лет искали насильника, и нашли его в тюрьме

В Тюмени предъявлено обвинение насильнику, которого не могли найти 14 лет. Преступника обнаружили в колонии, где он сидел также за изнасилования.

По версии следствия, 30-летний уроженец Омской области в феврале и мае 2005 года изнасиловал двух девушек в Тюмени. Вечером 14 февраля 2005 года, будучи пьян, преступник встретил 17-летнюю девушку и решил ее ограбить. Приставив к горлу девушки нож, мужчина забрал у нее деньги и сотовый телефон. Потом злоумышленник под угрозой убийства отвел девушку в гаражный кооператив и изнасиловал.

В день Победы, 9 мая того же года, насильник напал на 18-летнюю девушку во дворе дома по улице 30 лет Победы в Тюмени. Преступление было совершено ночью, угрожая зарезать девушку, насильник надругался над ней.

Поймать преступника по горячим следам не удалось. Преступления расследовали по отдельности – они были совершены в разное время в разных районах города. Непосредственных свидетелей изнасилований не было.

Впоследствии была создана следственно-оперативная группа из сотрудников областного Следственного комитета и оперативников полиции региона. Уголовные дела были объединены, следователи проверили насильников, содержащихся в местах лишения свободы.

Преступника удалось найти благодаря тесту ДНК – генетический профиль одного из проверенных заключенных совпал с образцами, изъятыми при производстве первоначальных следственных действий по нескольким уголовным делам.

Разыскиваемым преступником оказался насильник, который уже отбывает наказание в колонии за изнасилования. Сейчас уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Тюмень, служба информации

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