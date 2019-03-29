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Пятница, 29 марта 2019, 15:14 мск

Новости Тюмень

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Тюменские депутаты выступили против штрафов за превышение скорости на 10 км

Фото Pixabay

Депутаты тюменской областной думы не поддержали инициативу правительства России по введению штрафа за превышение скорости автомобиля на 10-20 км/ч. Автором поправок является министерство транспорта РФ.

В тюменском региональном парламенте тему повышения штрафов обсудили при участии общественников, дорожников, представителей Госавтоинспекции. По мнению областных парламентариев, зависимость безопасности движения от превышения скорости на 10-20 километров не выявлена.

«ДТП в России по статистике случаются по причине плохих дорог, нарушений при пересечении перекрестков, нетрезвых или неопытных водителей, неответственных пешеходов», – подчеркнул депутат областной думы, куратор проекта «Безопасные дороги» в Тюменской области Дмитрий Новицкий.

«Если мы пойдем на эту меру – Тюмень встанет. В свою очередь, это отрицательно скажется на экологии. Принимать такие решения – преждевременно. Нужно всё тщательно проанализировать» – поддержал Новицкого депутат Сергей Медведев.

В настоящее время поправку в Кодекс об административных правонарушениях рассматривают в ведомствах, министерствах, в рамках региональных недель депутатов Госдумы страны.

Тюмень, служба информации

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