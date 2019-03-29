Тюменские депутаты выступили против штрафов за превышение скорости на 10 км

Депутаты тюменской областной думы не поддержали инициативу правительства России по введению штрафа за превышение скорости автомобиля на 10-20 км/ч. Автором поправок является министерство транспорта РФ.

В тюменском региональном парламенте тему повышения штрафов обсудили при участии общественников, дорожников, представителей Госавтоинспекции. По мнению областных парламентариев, зависимость безопасности движения от превышения скорости на 10-20 километров не выявлена.

«ДТП в России по статистике случаются по причине плохих дорог, нарушений при пересечении перекрестков, нетрезвых или неопытных водителей, неответственных пешеходов», – подчеркнул депутат областной думы, куратор проекта «Безопасные дороги» в Тюменской области Дмитрий Новицкий.

«Если мы пойдем на эту меру – Тюмень встанет. В свою очередь, это отрицательно скажется на экологии. Принимать такие решения – преждевременно. Нужно всё тщательно проанализировать» – поддержал Новицкого депутат Сергей Медведев.

В настоящее время поправку в Кодекс об административных правонарушениях рассматривают в ведомствах, министерствах, в рамках региональных недель депутатов Госдумы страны.

Тюмень, служба информации

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