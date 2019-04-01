Тюменские власти выделили деньги на ликвидацию незаконных свалок

Тюменское правительство выделяет средства на ликвидацию незаконных свалок. В частности, в Тюмень будет направлено более 11 млн рублей на ликвидацию помоек, расположенных по 44 адресам. Также деньги поступят в Тобольск, Бердюжский, Вагайский, Юргинский и Аромашевский районы, Голышмановский городской округ. В этих муниципалитетах совокупно предстоит ликвидировать 32 свалки отходов.

«В 2019 году за счет областного бюджета запланировано ликвидировать более 450 несанкционированных свалок», – сообщил губернатор Моор.

В первую очередь, в соответствии с региональной программой ликвидации, подлежат свалки в районах, в которых твердые коммунальные отходы должны поступать на мусоросортировочные заводы с 2019 и 2020 годов.

По новой системе обращения с отходами с 2019 года ответственность за организацию деятельности по обращению с ТКО возложена на регионального оператора. Он должен выстроить работу так, чтобы большая часть собираемого мусора попадала на завод, и только то, что не может быть использовано как вторсырье, накапливалось на существующих полигонах.

По словам директора департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанны Злобиной, начиная с этого года, если поступит сигнал о свалке, которая не учтена в реестре, то сведения передадут регоператору. Его задача выяснить, кто является собственником земельного участка или кому он передан в пользование, а также обстоятельства образования свалки. При наличии собственника (физического лица или предприятия) именно он будет в установленный срок ликвидировать стихийную свалку или возмещать затраты за это регоператору в судебном порядке. Если земля принадлежит муниципалитету, проблема по поиску тех, кто устроил свалку, будет решаться сообща всеми заинтересованными и контролирующими сторонами.

Тюмень, служба информации

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