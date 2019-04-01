Суд отправил в колонию тюменку, лишившую любовника квартиры

В Тюмени суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы за то, что она завладела квартирой своего «возлюбленного». Последнее слово обвиняемой и приговор выслушал корреспондент «Нового Дня»

57-летняя Светлана Софьина познакомилась с Константином Севастьяновым, у которого была 2-хкомнатная квартира. Как только между ними возникла любовная связь женщина начала уговаривать Константина продать жилье ее дочери Яне Ананькиной. За недвижимость, в доме на ул. Инженерной она предложила попросить 4,2 млн рублей.

Мужчина собирался жениться, поэтому согласился на сделку. На тот момент дочь Софьиной проживала в Лондоне с двумя детьми и якобы была замужем за банкиром, который был согласен купить жене и ее детям квартиру в Тюмени. В часть оплаты за квартиру покупательница должна была предоставить сертификат на материнский капитал на сумму 429 408 руб. В июле 2014 года стороны подписали договор купли-продажи и сдали его на регистрацию в управление Росреестра по Тюменской области.

При подписании договора мужчина внимательно прочитал лишь первый экземпляр, после чего поставил подпись везде, где ему указала Софьина. Как оказалось позже, потерпевший поставил подпись в договорах с разными суммами. На регистрацию был сдан договор, согласно которому Севастьянов продавал свою 2-х комнатную квартиру всего за 429 408 рублей, т.е. за сумму материнского капитала.

Константин Севастьянов стал инвалидом и остался без квартиры

Обман вскрылся спустя три года, когда мужчина попал в больницу с инсультом, и для ухода за ним в Тюмень приехала его родная сестра из Калининграда. Попытка оспорить сделку по продаже квартиры в гражданском суде окончилась неудачей в связи с истечением сроков давности. Лишь найденные дома сестрой Севастьянова экземпляры договоров купли-продажи с разными суммами позволили возбудить уголовное дело о мошенничестве. Вскоре к нему добавилась кража.

Когда родственница Севастьянова решила проверить баланс банковской карты, то обнаружила, что денег на ней нет. Как позже установило следствие, Софьина имела ключи от квартиры своего друга и знала где лежит его карта вместе с пин-кодом. Воспользовавшись отсутствием мужчины, обвиняемая перевела за два раза всю сумму с банковской карты Севастьянова на свою.

Выступая с последним словом, обвиняемая признала свою вину частично – только в части кражи денежных средств с карты Севастьянова. Заключение договора купли-продажи, по словам Софьиной, ей было необходимо для кражи материнского капитала из Пенсионного фонда, о чем ее дочери было неизвестно. В целях погашения причиненного ущерба, вся сумма материнского капитала была возвращена на счет внебюджетной организации.

Однако за совершение мошенничества Софьина была приговорена к четырем годам лишения свободы, а за хищение денежных средств с банковской карты – к трем годам лишения свободы. Путем частичного сложения по двум статьям женщина получила пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего решения.

Кроме того, она должна возместить потерпевшему сумму причиненного ущерба в размере 429 408 рублей. На все сделки со спорной квартирой судом наложен арест до рассмотрения гражданского спора о недействительности сделки купли-продажи. Как заявила «Новому Дню» адвокат обвиняемой, в ближайшее время приговор будет обжаловаться.

Тюмень, Виктор Нестерук

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