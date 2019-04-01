На одном из старейших тюменских предприятий не платили зарплату

Следственный комитет возбудил уголовное дело против гендиректора ООО «Совхоз Прогресс» за невыплату зарплаты 78 работникам. Задолженность перед сотрудниками предприятия достигла более 2,8 миллиона рублей.
По версии следствия, генеральный директор расположенного в Омутинском районе «Совхоза Прогресс» частично не выплачивал зарплату 78 своим работникам с ноября 2018 года по март 2019 года, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
По данным ЕГРЮЛ, с 25 декабря 2018 года предприятие возглавляет Андрей Чернявский. Его предшественником с мая по декабрь 2018 года был Николай Калашницын. Максимальное наказание по статье «частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы» (ч.1 ст. 145.1 УК РФ) – лишение свободы на срок до 1 года.
Отметим, что совхоз – одно из старейших сельскохозяйственных предприятий Тюменской области, основанное в 1969 году. Совхоз занимался выращиванием цыплят-бройлеров, в 2011 году был лауреатом премии «Тюменская марка».
Тюмень. Другие новости 01.04.19
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