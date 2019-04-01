В Тюмени «черный» риелтор-инвалид сделал бомжами несколько человек

Двоих тюменцев будут судить за мошенничество в особо крупном размере. Из-за преступников 8 человек остались без жилья. В общей сложности стоимость похищенных у тюменцев квартир составила 9,4 млн рублей.

По версии следствия, «черные» риелторы действовали с 2011 по 2015 годы. 52-летний тюменец через случайных знакомых подыскивал собственников квартир, которые злоупотребляли спиртным или были социально неадаптированы – одним из потерпевших оказался бывший детдомовец, у которого мошенник забрал полученную от государства квартиру.

Преступник действовал либо один, либо в сговоре с 31-летним тюменцем, безработным инвалидом первой группы. Они убеждали собственников жилья, что квартиры можно продать быстро и выгодно. Чтобы владельцы жилья за время оформления документов не передумали и не сбежали, их отвозили в дом на окраине города, который принадлежит старшему из преступников.

Туда «клиентам» регулярно доставляли спиртное, еду и одежду. Однако, подписав документы, потерпевшие своих денег за квартиры не получили, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В результате действий мошенников четверо потерпевших до сих пор не имеют регистрации на территории России, причем один из них живет в колодцах теплотрасс. Сирота, оставшийся без квартиры, живет в садоводческом товариществе.

По ходу следствия на квартиры, денежные средства и автомобиль обвиняемых был наложен арест. Общая стоимость арестованного имущества составила более 10 млн рублей.

За мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, «риелторам» грозит до 10 лет лишения свободы.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 01.04.19

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