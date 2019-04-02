«Ты первым сядешь!» Главный тюменский эсэр поругался с единороссами из-за денег

Тюменская областная дума хочет создать «внутреннюю полицию» для контроля за доходами депутатов. Об этом «Новому Дню» заявил главный справедливоросс Тюменской области Владимир Пискайкин.

На заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению во вторник, 2 апреля, депутаты обсудили вопрос об изменениях в законе «О комиссии тюменской областной думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера».

Автор поправок единоросс Владимир Нефедьев предложил исключить возможность участия членов комиссии в проведении проверки, а также голосовании по вопросу о проверке в случае, если проверка касается этого члена комиссии. Также предлагается дать комиссии право наводить справки о благосостоянии депутата у физических лиц, например, соседей.

Пискайкин выступил резко против законопроекта. «Мне кажется, вы практически расследование собираетесь проводить, как следствие», – заявил эсер коллегам. Пискайкин попытался узнать, что ему грозит, если он не предоставит данные о доходах.

Конкретный ответ дал только представитель прокуратуры, напомнивший справедливороссу, что непредоставление сведений является основанием для прекращения полномочий депутата.

«То есть корочки на стол положил, и пошел гулять? Ну, это тоже выход», – ответил Пискайкин.

«На свободу с чистой совестью», – попытался пошутить коллега Пискайкина по думе единоросс Владимир Ульянов.

«Ильич, тебя посадят вперед», – ответил Пискайкин.

Владимир Пискайкин оказался единственным, кто не проголосовал за законопроект Нефедьева. Впрочем, в поддержку его позиции выступил единоросс Алексей Салмин, сам владеющий крупным бизнесом по торговле автомобилями.

«Новому Дню» Владимир Пискайкин заявил, что не собирается «сдавать» депутатский мандат, но удивлен желанием коллег ограничивать собственные права и свободы. По словам эсера, из-за ужесточившихся требований уже сейчас мало кто хочет идти в депутаты.

Согласно данным декларации о доходах на сайте тюменской областной думы, за 2017 год Владимир Пискайкин получил доход в размере 27,8 млн рублей. Кроме прочей недвижимости, он является совладельцем отеля в Германии, а также одним из бенефициаров отеля «Хилтон» в Тюмени. Также Пискайкин получает зарплату, как вице-спикер тюменской областной думы. Его зарплата составляет 60% от дохода спикера облдумы, что, по данным источника «Нового Дня», может составлять около 600 тысяч рублей в месяц.

Тюмень, служба информации

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