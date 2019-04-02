В Тобольске УФАС оштрафовал «картель родственников» на 2,6 млн рублей

В Тобольске антимонопольная служба оштрафовала участников «картеля родственников». Отец с помощью двоих сыновей выигрывал контракты на содержание территорий и автодорог в Тобольске, а потом делился с родственниками объемами работ.

Как сообщили в УФАС России по Тюменской области, картель действовал с 2015 по 2017 годы. В нем участвовали муниципальное предприятие «Дорожно-эксплуатационный участок» и два ООО – «Дорожник» и «Благоустройство» (в те годы им руководил Александр Чеботарев). Директором муниципального предприятия был отец, а двоим его сыновьям принадлежали общества с ограниченной ответственностью.

Всего «семейный картель» выиграл 5 аукционов в Тобольске. «При совместном участии на торгах отец выставлял свое предложение, а сыновья делали аналогичное ценовое предложение и больше цену не снижали», – рассказал заместитель руководителя тюменского УФАС России Дмитрий Полухин. В итоге, отец семейства становился победителем, а его сыновья получали долю объемов работ.

Картелю удалось получить доход в размере почти 10,3 млн рублей. УФАС оштрафовало МП «Дорожно-эксплуатационный участок» на 1,5 миллиона рублей, ООО «Дорожник» на 830 тысяч рублей и ООО «Благоустройство» на 270 тысяч рублей.

Участники картеля обжаловали решение УФАС в арбитражном суде Тюменской области, но суд встал на сторону антимонопольного ведомства.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 02.04.19

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