Тюменская налоговая попросила облдуму заплатить долги по налогам

Четверть работников тюменской областной думы имеют долги по имущественным налогам. Об этом говорится в письме, направленном УФНС по Тюменской области в облдуму (имеется в распоряжении редакции).

Как сообщает в письме УФНС, задолженность по имущественным налогам (это налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налог) есть у 76 работников тюменской областной думы.

Общая сумма задолженности составляет 159 338 рублей. Сейчас в областной думе работают около 150 сотрудников аппарата и 96 помощников депутатов.

Как сообщил источник «Нового Дня» в областной думе, в число «сотрудников областной думы» входят и 48 депутатов нынешнего созыва. Итого в областном парламенте около 300 сотрудников. Есть ли депутаты в числе должников, в письме не говорится.

Налоговая попросила думу «оказать содействие в информировании сотрудников о необходимости исполнения ими обязанности по уплате налога и пени», то есть напомнить работникам, что налоги нужно платить, а также рассказать им, как именно это можно сделать. Письмо из УФНС по Тюменской области датировано 18 марта 2019 года.

Как сообщил собеседник агентства, в понедельник, 1 апреля, на аппаратном совещании в думе спикер Сергей Корепанов дал указание всем сотрудникам думы расплатиться с государством, погасив задолженность по налогам.

Тюмень, Михаил Калянов

Тюмень. Другие новости 02.04.19

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