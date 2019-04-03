В тюменском правительстве работали спецслужбы из-за сообщения о минировании

Правительство Тюменской области стало жертвой «телефонного террориста». Утром в среду, 3 апреля, неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что здание по улице Володарского, 45 заминировано.

Сообщение о минировании здания правительства Тюменской области поступило в 7:09 утра, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС. На место выезжали 28 сотрудников МЧС, было задействовано 10 единиц техники.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что сотрудники МВД тоже выезжали на место «Юморист какой-то позвонил, видимо, весна сказывается», – сказал источник. Сообщение о минировании оказалось ложным.

Официально в пресс-службе УМВД происшествие не комментируют, корреспонденту «Нового дня» порекомендовали обратиться в пресс-службу РУ ФСБ по Тюменской области. В пресс-службе департамента здравоохранения региона сообщили, что «скорую» на место предполагаемого минирования не вызывали. Получить комментарий РУ ФСБ не удалось – номер пресс-секретаря не отвечал, мобильный телефон оказался недоступен. Также не удалось связаться с пресс-секретарем губернатора Тюменской области, его телефон тоже не отвечал.

В пресс-службе правительства Тюменской области отказались комментировать происшествие, но рассказали, что правительство работает в штатном режиме, а все сотрудники смогли в 9 утра беспрепятственно начать рабочий день.

Тюмень, служба информации

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