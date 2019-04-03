В Тобольске построят бассейн за сотни миллионов рублей

Тюменская область готова потратить 271,2 миллиона рублей на строительство бассейна в Тобольске. «Полуолимпийский» бассейн с дорожками длиной 25 метров построят в 15 микрорайоне города.

Информация о тендере на строительство спортивного объекта размещена на портале госзакупок. Заказчик – управление капитального строительства Тюменской области. Согласно аукционной документации, крытый бассейн должен быть одноэтажным с антресолью и фитнес-залом. Размер ванны бассейна – 25 на 16 метров, на высоте 4 метров над бассейном планируется балкон на 120 мест.

Максимальная стоимость контракта – 271,2 миллиона рублей. Участник аукциона должен построить объект в течение 15 месяцев с момента заключения контракта. Размер обеспечения заявок на участие в аукционе составляет 5,4 миллиона рублей, обеспечение исполнения контракта – немногим менее 27,3 миллиона рублей. Эта сумма должна быть зачислена на счет Управления капитального строительства Тюменской области или подрядчик должен предоставить банковскую гарантию на эту сумму. 20% ос суммы контракта победитель аукциона должен отдать субподрядчикам из числа малых предпринимателей или СОНКО.

Электронный аукцион будет проведен 8 апреля 2019 года.

В соцсетях тоболяки обсуждают проект бассейна. Мнения горожан разделились: одни радуются, что в городе появится новый спортивный и физкультурно-оздоровительный объект, другие жалуются, что в 15 микрорайоне негде гулять – нет бульвара и велодорожки.

Тобольск, служба информации

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