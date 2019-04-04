Тюменские охотники пожаловались губернатору на коррупцию в Госохотуправлении

Охотники Викуловского района пожаловались губернатору Тюменской области на коррупцию в Госохотуправлении. Открытое письмо Александру Моору размещено на ишимском сайте vishime.org.

«На протяжении двух десятилетий в Викуловском районе работает начальником отдела охоты Пономарев Сергей Власович. За столь долгое время правления он приобрел многочисленные мыслимые и немыслимые связи. Он принял к себе на работу своего родного сына. В дальнейшем продвинул его на должность начальника Сорокинского районного отдела Госохотуправления. С момента назначения Пономарев С.С. проживает в с. Чебаклей Викуловского района и на постоянное место работы в Сорокинский отдел охоты ездит примерно раз-два в неделю», – пишут охотники.

Они добавляют, что Госохотуправление Тюменской области выделяет бензин на районные отделы по нормативу. Однако, вместо того, чтобы использовать топливо на служебные цели, Сергей Пономарев якобы заправляет им личную машину. Из-за этого инспекторы Сорокинского охототдела сидят без работы, так как им нечем заправлять служебный транспорт. По данному факту жители уже неоднократно обращались и к начальнику Госохотуправления Тюменской области, и к заместителю губернатора, но никаких мер до сих пор не принято.

Особенно охотников возмутил факт отмены аукциона на право аренды охотничьих угодий участка «Александровский». В своем обращении они пишут, что экс-губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым были выделены бюджетные деньги на оформление межевания охотничьих участков, для дальнейшего выставления их на аукционы. В Викуловском районе было оформлено пять участков, по которым недавно объявили тендеры. Однако 26 марта руководитель Госохотуправления Тюменской области Василий Щепелин отменил проведение аукциона по участку «Александровский».

В своем приказе Василий Щепелин не называет причину снятия охотничьего участка с аукциона, но охотники считают, что без коррупции не обошлось.

«Охотничий участок «Александровский» всегда был очень дорог начальнику Викуловского отдела охоты Пономареву С.В.. Туда практически не допускался никто из охотников Викуловского района. Кто-то очень сильно хочет сохранить для себя в каких-то корыстных целях данный охотучасток», – говорят охотники.

Александр Котковец, чьи контакты указаны под обращением, рассказал «Новому Дню», что викуловские охотники неоднократно обращались с жалобами в разные инстанции на руководство местного охототдела, но каждый раз получали отписки.

«Новому Дню» на условиях анонимности удалось пообщаться с еще одним охотником из числа авторов обращения. По его словам, Пономарев привозил на «Александровский», где водятся кабаны и лоси, поохотиться тюменских vip из числа областных чиновников. Якобы главный районный охотовед хвастался своими покровителями, среди которых чаще всего называл бывшего прокурора Тюменской области, а ныне депутата Госдумы Эрнеста Валеева и бывшего начальника межрегионального отдела оперативно-розыскного бюро ГУВД по УрФО Александра Петровских.

«Новый День» попросил начальника Викуловского отдела охоты Сергея Пономарева прокомментировать информацию, изложенную в обращении к губернатору. Он признался, что не читал письмо и о причинах снятия с аукциона участка «Александровский» ему ничего не известно.

«Все 30 лет своей работы к этому участку отношусь по-особому, так как там проходит путь миграции и зимовки лося. Я даже неоднократно обращался по этому поводу к руководству управления, чтобы на этом участке сделали заказник с полным запретом охоты. Кстати, на граничащем участке со стороны Омской области уже несколько лет существует заказник, – заявил Пономарев. – Что касается Сорокинского районного отдела и якобы злоупотреблениях с бензином, то не так давно по этому факту уже была служебная проверка и никаких нарушений она не выявила. О высокопоставленных охотниках, которые якобы приезжают сюда охотиться, мне тоже ничего не известно».

Оперативно получить комментарий в Госохотуправлении по Тюменской области не удалось, агентство направило в ведомство официальный запрос.

Тюмень, Виктор Нестуерук

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