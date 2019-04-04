Тюменский ОНФ превращается в «Единую Россию»

В Тюмени 4 апреля состоялась ежегодная региональная конференция ОНФ, проведение которой переносилось несколько раз. В здании Областной научной библиотеки в присутствии губернатора Александра Моора и вице-губернатора Сергея Сарычева «фронтовики» избрали нового руководителя исполкома и заменили одного из сопредседателей. За процедурой перевыборов наблюдали руководитель Центрального исполкома ОНФ Михаил Развожаев и сопредседатель Центрального штаба Елена Шмелева.

В качестве руководителя исполкома тюменского ОНФ предложена кандидатура бывшего «молодогвардейца» и депутата городской думы от партии «Единая Россия» Романа Чуйко. Ранее занимавший этот пост Александр Заболотских, был снят с должности после общероссийской конференции, прошедшей в Москве в декабре 2018 года. По словам источников, продление сроков проведения конференции было связано именно с утверждением в центральном штабе ОНФ новой кандидатуры руководителя исполкома. Теперь Чуйко предстоит поездка в Москву для согласования в центральном штабе ОНФ.

Романа Чуйко называют человеком директора областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павла Белявского. Ранее Чуйко возглавлял тюменское региональное отделение «Молодой Гвардии», однако получив в 2013 году депутатский мандат в Тюменской гордуме, ушел с руководящей должности в МГЕР.

«Мне нравится деятельность ОНФ, я готов заниматься общественной работой. В общественной публичной политике я уже 11 лет», – заявил «Новому Дню» Роман Чуйко.

Еще один новый человек появился в составе сопредседателей тюменского ОНФ. Вместо выбывшего Евгения Семеняко избрана олимпийская чемпионка и чемпионка мира по биатлону Луиза Носкова. По словам источников редакции, на эту должность уже несколько лет претендовал член штаба Сергей Соловьев, возглавляющий рабочую группу «Качество повседневной жизни». Несмотря на красивый доклад о проделанной работе Соловьева и сидящих рядом с ним Александра Моора и Сергея Сарычева, ожидаемая должность досталась Носковой.

«Я обещала вернуться в ОНФ и вернулась», – заявила директор «Областной спортивной школы олимпийского резерва» Луиза Носкова «Новому Дню», добавив, что среди основных проблем в Тюменской области видит решение мусорной реформы.

Напомним, что в 2018 году Луиза Носкова прошла на выборах в Тюменскую городскую думу по спискам «Единой России», но отказалась от мандата в пользу Евгения Заболотного, ставшего позже председателем думы. Причиной отказа Носкова называла занятость в Олимпийском совете региона.

На выбор Москвы (а все кандидаты утверждаются в центральном аппарате) видимо повлияла нелицеприятная биография Соловьева. Дело в том, что в 2008 году он занимал должность ректора Ханты-мансийского государственного мединститута, где был снят с должности за фальсификацию на очередных выборах ректора.

Позже в отношении Соловьева было возбуждено уголовное дело и 10 мая 2012 года он был осужден по ч.3 ст.160 УК – присвоение, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (дело № 22/1458).

Оставшиеся два сопредседателя тюменского ОНФ остались прежними – это директор ТОГИРРО Ольга Ройтблат и руководитель пресс-службы концертно-театрального объединения Александр Пересторонин.

Из других изменений в тюменском ОНФ следует отметить исключение из членов штаба Татьяны Леонгард, которой в Москве не простили участие в митингах протеста против «мусорной реформы».

Осенью 2018 года Леонгард взяла на себя ответственность и подписала заявление на Департамент недропользовния и природных ресурсов о несоответствии принятой территориальной схемы федеральному закону №89-ФЗ. В настоящее время это письмо стало основанием для обращения тюменских активистов с административным иском к правительству и губернатору Тюменской области.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 04.04.19

Генерал Алтынов обсудил с известным актером имидж полицейских (ФОТО). / Тюменские охотники пожаловались губернатору на коррупцию в Госохотуправлении. / Тюменец слил в Сеть интимные фото девушки, с которой жил. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»