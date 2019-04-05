Тюменские дорожники не позаботились о безопасности учеников сельских школ

«Управление автомобильных дорог» Тюменской области не обеспечило безопасное дорожное движение у школ в четырех селах и деревнях Тобольского района.

Речь о селах Сетово, Дегтярево и Санниково, а также в деревне Нижние Аремзяны. В феврале 2019 года прокуратура обнаружила, что там не организовано безопасное дорожное движение. На пешеходных переходах не было ограничивающих пешеходных ограждений и «лежачих полицейских» (искусственных дорожных неровностей).

Начальнику ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог» Андрею Ковалеву было внесено постановление об устранении нарушений закона, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Однако сделано ничего не было. Прокуратура возбудила административное дело, и суд оштрафовал «Управление автомобильных дорог» на 200 тысяч рублей.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 05.04.19

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