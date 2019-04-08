В Тюмени поймали банду наркоторговцев, работавших за биткоины

В Тюмени силовики пресекли деятельность организованной группы, торговавшей наркотиками через Интернет. В качестве оплаты наркодельцы принимали криптовалюту Биткоин.

Как пояснили «Новому Дню» в прокуратуре Тюменской области, в декабре 2017 года безработный 22-летний уроженец Нягани, проживающий в Тюмени, создал «интернет-магазин» по торговле наркотиками. Он приобретал через Интернет крупные партии наркотиков, фасовал и передавал их своим двум подельникам бесконтактным путем через тайники.

Обязательным условием вступления в группировку было внесение денежного залога в размере 2,5 тыс. рублей на не персонифицированный счет организатора. За каждую «закладку» продавцы получали вознаграждение в размере 10% от реализованной суммы. Всего лидер группировки обещал своим подельникам доход от 10 до 200 тыс. рублей, которые позже переводились на их счета.

В основном группировка занималась реализацией синтетических наркотиков. Всего по делу было изъято более 1,5 кг наркотических средств. Размер оплаты за мелкие (разовые) дозы составлял 0,00145 Биткоина, что составляет около 8144 рублей.

Наркоторговец вину признал, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и направлено в Ленинский районный суд Тюмени. В отношении остальных фигурантов расследование уголовного дела продолжается.

Тюмень, служба информации

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