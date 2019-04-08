Новым начальником ГИБДД Тюмени стал бывший научный сотрудник

В Тюмени назначен новый начальник городского отдела ГИБДД. Им стал майор полиции Александр Андреенко, сообщили в пресс-службе городской полиции.

Приказ о назначении Андреенко был подписан в понедельник, 8 апреля. Предшественник Андреенко на посту начальника тюменской госавтоинспекции, Сергей Кравцов, назначен начальником отдела ГИБДД Уватского района, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Александр Андреенко работал в ДПС ГИБДД по Тюменской области с 2005 по 2019 годы. Ранее, с 2001 по 2005 годы, он был научным сотрудником организационно-научного и редакционно-издательского отдела ТЮИ МВД РФ.

Как писал «Новый День», ранее в тюменскую госавтоинспекцию был переведен бывший начальник тобольской ГИБДД Александр Лукьянов. На его место был назначен руководитель отдела ГИБДД Уватского района Влас Черноваленко.

Тюмень, служба информации

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