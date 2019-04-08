Мэрия Тюмени снова тратит деньги на очистку пруда Южный

Администрация Тюмени решила почистить пруд Южный на улице Федюнинского. Три года назад (в декабре 2015 года) водоем уже чистили. Бюджет заплатил за это почти 1,6 млн рублей компании ООО «Тюмень-Инжиниринг». За десять дней подрядчик должен был вывезти примерно 3,5 тыс. кубометров ила и грязи на 530 самосвалах. Но местные жители этой работы не заметили. Депутат городской Думы Юрий Коновалов, в чьем округе находится водоем, тоже не смог вспомнить проводимые в 2015 году работы.

«Благоустройство пруда Южный находится под моим постоянным контролем, но о том, что его, оказывается, уже чистили, я узнал постфактум. Очень странно выглядит договор, заключенный за месяц до конца года с короткими сроками выполнения работ», – пояснил народный избранник.

Так выглядит пруд Южный после очистки дна в 2015 году

В этом году в мэрии решили подойти к делу основательно – на сайте госзакупок чиновники заказали разработку проекта очистки водоема на площади 3,17 га. Только обследование пруда обойдется городскому бюджету в 2,569 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен разработать проект по очистке и берегоукреплению пруда в целях предотвращения его дальнейшего истощения, заиления, зарастания, а также улучшения качества воды и экологической обстановки и обеспечения безопасного использования пруда.

Согласно техническому заданию проектировщик должен выполнить полный комплекс инженерных изысканий, включая обследование дна и берегов пруда. Кроме того, должно быть предложено не менее 3-х вариантов проведения расчистки пруда и берегоукрепления.

Будущим проектом должна быть предусмотрена не только очистка пруда от донных отложений, но и от водной растительности, мусора и крупногабаритных предметов. Также должен быть разработан комплекс мер по предотвращению иловых отложений и произрастанию водной растительности водоема.

Стоит отметить, что в 2018 году в рамках благоустройства пруда Южный, он был обнесен по всему периметру забором, стоимость которого составила около 3,5 млн рублей. Теперь будущий подрядчик будет не только чистить пруд, но и укреплять береговую линию, так, чтобы не повредить новый забор.

«Новому Дню» в департаменте по городскому хозяйству администрации Тюмени, являющемуся заказчиком закупки, причину столь частой чистки пруда объяснить не смогли. «Наверное, снова засорился, пишите официальный запрос. Мы условия закупки не комментируем», – ответил специалист департамента.

Тюмень, служба информации

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