В Тюмени девушку вывезли в деревню и изнасиловали

Следственный комитет возбудил уголовное дело о групповом изнасиловании против двоих жителей Тюменского района. В ночь на 6 апреля этого года они познакомились с девушкой в Тюмени, вывезли ее в частный дом в деревне и надругались, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

По версии следствия, двое мужчин, 1986 и 1997 годов рождения катались на машине по Тюмени. На улице они увидели 29-летнюю девушку и предложили ей покататься вместе. Девушка согласилась. Новые знакомые продолжили общение в частном доме в одной из деревень Тюменского района. Там преступники изнасиловали потерпевшую.

Сейчас насильники находятся в СИЗО. За изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору, им грозит до 10 лет лишения свободы

Тюмень, служба информации

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