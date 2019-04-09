Из-за порыва теплотрассы в Тюмени автомобиль провалился в дыру в асфальте

В Тюмени из-за аварии на теплосетях залило кипятком перекресток двух улиц неподалеку от мэрии. Один автомобиль провалился в промыв в дорожном полотне.

Авария произошла на перекрестке улиц Грибоедова и Короленко. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, из-за порыва на теплосетях горячая вода подмыла дорогу. В дальнейшем кипяток стекал в частный сектор. Один автомобиль провалился в дыру в асфальте передними колесам. К счастью, ни один человек не пострадал.

На место выехала одна пожарная машина и оперативная бригада, всего семь сотрудников МЧС. «Пожарка» вытащила автомобиль из промоины, а оперативная бригада дежурила на месте до прибытия ремонтной бригады.

Единой теплоснабжающей организацией в Тюмени является АО «УСТЭК», созданное на равных компаниями «Корпорация СТС» уральских энергетиков Алексея Боброва и Артема Бикова и финской «Фортум». Получить комментарий в пресс-службе «УСТЭК» не удалось. Компания пообещала предоставить комментарий в ответ на письменный запрос.

Тюмень, служба информации

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