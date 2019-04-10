В Тюмени пьяный полицейский вломился в чужой дом и напугал девочку

Ленинский районный суд Тюмени отказался восстанавливать на работе бывшего сержанта полиции, который был уволен за порочащий честь сотрудника органов МВД проступок.

В мае прошлого года пьяный полицейский после отдыха в ночном клубе вломился в чужой дом и напугал спавшую девочку-подростка.

Как сообщает пресс-служба суда, 17 мая 2018 года после дежурства уставший сержант полиции решил с приятелем отдохнуть в ночном клубе. Там полицейский выпил и отправился под утро домой. Сержант перепутал дома на улице Олимпийской и пришел к двери чужой квартиры. Стража порядка это не смутило, он отжал руками замок двери и вошел в комнату к спящей девочке-подростку, чем сильно ее напугал.

На шум из соседней комнаты прибежал мужчина, который вызвал полицию. Пьяный сержант был задержан и впоследствии уволен по отрицательным мотивам.

Тем не менее, экс-полицейский решил восстановиться на службе и отсудить у МВД 94505 рублей за время вынужденного прогула. Бывший сержант утверждал, что в его отношении не было возбуждено ни уголовное, ни административное дело, а заключение служебной проверки, после которой его уволили, было основано на догадках и личной неприязни.

Суд оставил иск экс-сержанта без удовлетворения.

Тюмень, служба информации

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