Прокуратура оштрафовала тюменскую «скорую помощь»

В Тюмени Станцию скорой помощи оштрафовали за нарушения в сфере госзакупок. Кроме «скорой», претензии у прокуратуры возникли к областной стоматологической поликлинике и «Тюменьгортрансу», «Службе заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени» и другим предприятиям.

Областная «Станция скорой медицинской помощи», «Областная стоматологическая поликлиника» и «Тюменьгортранс» попались на нарушении сроков оплаты товаров и услуг – то есть не платили вовремя по муниципальным контрактам. Против должностных лиц организаций прокуратура возбудила административные дела, Комитет по контролю в сфере закупок Тюменской области оштрафовал нарушителей в общей сложности на 90 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Должностное лицо МКУ «Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени» поплатилось за то, что при заключении контракта на благоустройство дворов приняло от подрядчика не соответствующую требованиям закона банковскую гарантию. Против него также было возбуждено административное дело, УФАС по Тюменской области оштрафовало чиновника почти на 16 тысяч рублей.

Всего с января по март этого года прокуратура нашли 351 нарушение закона в сфере закупок. Возбуждено 1 уголовное дело, 39 лиц привлечены к административной и 79 – к дисциплинарной ответственности.

Тюмень, служба информации

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