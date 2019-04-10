Тобольские автобусники год возили воздух за 1,5 млн рублей из бюджета

Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие (ПАТП) в 2018 году получило из бюджета лишние 1,5 млн рублей субсидий на организацию автобусных перевозок на маршруте, которым почти никто не ездит. Это выяснилось в ходе проверки контрольно-счетной палаты города.

По данным аудиторов, субсидирование из городского бюджета пассажирских перевозок автобусным маршрутом №2 в Тобольске в 2018 году составило 1 млн 977 тыс. рублей. В 2017 году сумма субсидий составила чуть меньше 440 тыс. рублей – в 4,5 раза меньше. При этом ни частота рейсов, ни продолжительность маршрута не изменились.

Председатель КСП Тобольска Валерий Плаксин объяснил такое резкое увеличение субсидирования маршрута «технической ошибкой». Плаксин сообщил, что деньги были заплачены администрацией города ПАТП, но потом возвращены. «Выяснилось, что изначально хотели маршрут видоизменить, увеличить его протяженность. Но по факту все показатели остались без изменений, а сумма увеличилась», – рассказал Плаксин.

КСП проверила, сколько тоболяков пользуются маршрутом №2 и пришла к выводу, что автобусы ходят практически пустыми. Маршрут проверяли два дня в декабре 2018 года. За два рейса («Кремль-ул.Чехова» и «ул.Чехова-Кремль») маршрутом воспользовались в первый день проверки 7 человек, во второй – 9 человек. Причем садились в автобус и выходили они на остановках, где останавливаются и автобусы других маршрутов. По той части маршрута, где других автобусов, кроме №2, нет, транспорт ехал пустым.

В результате, сообщили «Новому Дню» в администрации Тобольска, маршрут был изменен в соответствии с рекомендациями Счетной палаты. Начальник отдела транспорта и связи администрации Тобольска Федор Духно сообщил, что маршрут №2 появился по многочисленным пожеланиям жителей города, но «популярностью не пользовался». Избыточное субсидирование маршрута Духно объяснил «финансовыми резервами».

«Если бы мы захотели в течение года что-то изменить по этому маршруту, мы бы смогли это сделать, потому что у нас есть финансовые резервы. С точки зрения законодательства нарушения нет», – сказал Духно.

По словам чиновника, в будущем маршрут предполагается значительно удлинить вокруг 15 микрорайона через строящуюся автомагистраль. «Магистрали еще на данный момент нет, но, поскольку она в ближайшее время должна появиться, мы провели все мероприятия по защите (финансирования маршрута – прим. ред.), чтобы для нас не было открытием, что появилась дорога и мы «кувыркаемся» с защитой. Появляется дорога – сразу появляется маршрут», – объяснил Духно.

Чиновник неоднократно повторил, что счетная палата не нашла в данной ситуации нарушений закона, а деньги (1,5 млн рублей) были «зачтены» – на эту сумму были уменьшены субсидии, выделенные ПАТП в один из последующих месяцев.

Кроме того, аудиторы выяснили, что с 2014 года на транспорте в Тобольске так и не внедрили систему учета количества муниципальных пенсионеров по старости, которые воспользовались льготами. Расчет субсидий все еще производится «на основании данных о численности населения города и количестве проживающих пенсионеров, без учета фактического осуществления перевозок данной категории населения».

Поэтому КСП сделала вывод о том, что невозможно оценить эффективность расходования бюджетных средств на льготные поездки «муниципальных» пенсионеров по старости.

Согласно данным счетной палаты, в Тобольске за 9 месяцев 2018 года на льготы «муниципальным» пенсионерам было потрачено 22,8 млн рублей, в 2017 году – почти 29 млн рублей. Контрольные терминалы (валидаторы) на транспорте в городе введены уже 4 года, но у администрации и АО «Тюменская транспортная система» (оператора автоматизированной системы оплаты проезда) не заключены необходимые договоры с ПАТП города.

Федор Духно сообщил «Новому Дню», что у администрации города заключены договоры и с ПАТП, и с «ТТС», но компании «между собой не могут договориться». «У нас проведены все конкурсные процедуры, они должны договориться между собой, – сказал Духно. – Но они пока эту договоренность достигнуть не могут».

Тобольск, Михаил Калянов

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