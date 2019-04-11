Тюменский подросток, опаздывая в школу, угнал машину отца и врезался в фуру (ВИДЕО)

В селе Беркут Ялуторовского района 17-летний подросток на «Ладе», уходя от наряда ДПС, врезался в грузовик. Местные жители сообщили в полицию о том, что молодой человек без прав ездит по населенному пункту, создавая угрозу для людей.

Несмотря на неоднократные предупреждения об остановке, водитель на «Ладе» попытался пересечь федеральную трассу. Там он не пропустил большегруз «Вольво». Произошло столкновение, от удара «десятка» улетела в кювет. К счастью подросток не получил тяжелых повреждений.

Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, машина принадлежит отцу школьника. Мужчина спал и не видел, как сын совершил угон. Также отец признался, что не знает, откуда у ребенка навыки управления автомобилем. Он предположил, что сын опоздал на автобус, поэтому решил доехать до школы на «Ладе».

Материал о привлечении родителей подростка по ст.5.35 КоАП РФ будет направлен в подразделение по делам несовершеннолетних.

В 2019 году произошло три ДТП с детьми, не достигшими 16-летнего возраста, управляющими автомобилями и квадроциклами. Несколько дней назад в селе Успенка Тюменского района сотрудники ГИБДД остановили «Жигули» пятой модели под управлением 15-летнего школьника.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 11.04.19

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