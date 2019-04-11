Богатые тюменские политики вспомнили тяжелые времена

Председатели заксобраний ХМАО, ЯНАО и Тюменской области рассказали друг другу, как тяжело работать в законодательных органах. В ходе совета трех дум, который прошел сегодня в Тюмени, спикеры обсуждали 25-летний юбилей законодательных органов и пустились в воспоминания.

«Первые выборы в тюменскую облдуму состоялись 6 марта 1994 года. Депутатам-первопроходцам пришлось работать в сложной экономической и общественно-политической обстановке, при вступлении в силу новой Конституции, которая наделила округа равными полномочиями с субъектом федерации, – рассказал глава тюменской облдумы Сергей Корепанов. – Кроме того, тогда был передел собственности, падение экономики, резкое обнищание части населения, усиление криминальных и террористических группировок, война на Северном Кавказе. Ну, и что касается нашего региона – неясность взаимоотношений области и автономных округов».

Потом Корепанов вспомнил, что второму созыву думы, избранному в 1997 году, пришлось работать в условиях экономического кризиса. Так, бюджет региона 1998 года составлял всего 4 млрд рублей, а уровень инфляции составлял тогда 64,5%.

«Несмотря на все трудности, депутаты решили стратегическую задачу для создания экономического роста, увеличения доходной части бюджета, роста доходов населения. В 2001 году доходная часть бюджета области составляла уже 14,5 млрд рублей» – сказал Сергей Корепанов.

Единственное, о чем умолчал спикер областного парламента, что в 2001 году губернатором Тюменской области был уже Сергей Собянин и областной бюджет формировался, в том числе, из отчислений автономных округов.

Напомним, заработная плата председателей дум тюменской «матрешки» вполне соответствует тяжести их работы. Доход спикеров за 2017 год составил 27 млн (Сергей Ямкин, Ямал), 12,9 млн (Сергей Корепанов, Тюменская область) и 9 млн рублей (Борис Хохряков, ХМАО).

Также в ходе мероприятия председатели дум по очереди доложили членам совета о том, что сделано в рамках реализации послания президента Владимира Путина и его последнего майского указа. Говорилось о сбережении народа, увеличении естественного прироста населения, мерах социальной поддержки семьи и преодолении бедности.

По словам Сергея Корепанова, естественный прирост населения области составил 4266 человека, а сам регион является единственным в УрФО, где зафиксирован миграционный прирост, который составил 14793 человека. В итоге численность Тюменской области впервые превысила 1,5 миллионный рубеж.

Борис Хохряков и Сергей Ямкин не были оригинальны и тоже вспомнили, что делается в их округах для выполнения поставленных президентом задач. Речь шла о мерах социальной поддержки, выплате пособий, выдаче земельных участков и квартир многодетным семьям, развитии здравоохранения и образования в сельской местности.

Закончилось мероприятие взаимным обменом подарками, награждением грамотами и торжественным фотографированием.

Тюмень, Виктор Нестерук

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