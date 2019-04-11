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Четверг, 11 апреля 2019, 17:36 мск

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Мэрия Тобольска задолжала сиротам жилье на 75 млн рублей

Фото Pixabay

Администрация Тобольска не предоставила бесплатное жилье как минимум 58 детям-сиротам. Такое количество исполнительных производств о предоставлении жилья сиротам было возбуждено с 15 мая 2017 года по 3 декабря 2018 года Федеральной службой судебных приставов, сообщил источник, близкий к администрации города.

Все исполнительные производства возбуждены на одну и ту же сумму – 1,3 млн рублей. Кроме того, согласно данным официального сайта УФССП в Тюменской области, по каждому такому иску администрация Тобольска должна будет заплатить 50 тысяч рублей исполнительского сбора – то есть, в общей сложности, 2,9 млн рублей.

Как рассказала одна из заявителей, существует очередь на предоставление жилья детям-сиротам. «Жду третий год жилья, до сих пор не дали, – сообщила девушка. – Должны дать в собственность. Говорят, что им (администрации города – прим. ред.) еще не выдали квартиры, чтобы нам выдавать. Я не обращалась в прокуратуру, так как они сказали, что это бессмысленно, они просто пришлют отказ».

По словам девушки, в суде ей сообщили, что квартиры сиротам выдадут только в конце этого года.

В комитете по жилью администрации Тобольска «Новому Дню» сообщили, что сроки выделения жилья детям-сиротам зависят от того, какое количество квартир выделит Главное управление строительства Тюменской области.

Последний раз квартиры получили 35 детей-сирот, произошло это в августе-сентябре 2017 года, рассказала председатель комитета по жилью горадминистрации Анна Денисова. Отметим, что за 2018 год было возбуждено 33 исполнительных производства о предоставлении жилья детям-сиротам.

«Правительство Тюменской области предоставляет жилые помещения, а администрация Тобольска заключает с сиротами договоры найма, – рассказала Анна Денисова. – После того, как нам правительство Тюменской области приобретет жилые помещения, тогда мы сможем заключить договоры. Пока договор с детьми-сиротами заключается на пять лет, в дальнейшем возможно переоформление на договор социального найма».

Отметим, что, согласно действующему законодательству, дети-сироты имеют право на получение жилья в расчете 18 квадратных метров на человека. В администрации Тобольска не смогли уточнить, увеличивается или снижается количество детей-сирот, которым город должен предоставить квартиры

В Главном управлении строительства Тюменской области не прокомментировали ситуацию и попросили прислать письменный запрос. В УФССП по Тюменской области также попросили прислать письменный запрос, который был направлен редакцией «Нового Дня».

Тобольск, Михаил Калянов

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