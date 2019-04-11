Бывший тюменский прокурор занял высокую должность в южной республике

Бывший сотрудник прокуратуры Тюменской области Евгений Курмаев стал первым заместителем прокурора Республики Калмыкия. Информация об этом размещена на официальном сайте надзорного ведомства.

Ранее Курмаев возглавлял в прокуратуре Тюменской области Управление по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. В пятницу, 5 апреля он попрощался с коллегами и с понедельника вышел на новую работу, сообщил источник «Нового Дня».

Напомним, имя Евгения Курмаева осенью 2018 года упоминалось в связи со скандалом вокруг аукциона на заключение охотхозяйственного соглашения по охотничьему угодью «Носкинский» в районе села Лайтамак Тобольского района. Местные жители жаловались экс-заместителю генпрокурора в УрФО Владимиру Малиновскому и начальнику РУ ФСБ по Тюменской области Игорю Кочневу, что брат прокурора Владимир Курмаев намерен бороться за охотугодья и якобы угрожаем местным противникам проведения аукциона.

Отметим, что действующий прокурор Республики Калмыкия Роман Тютюник – выходец из Тюменской области. Все его карьера в правоохранительных органах до назначения прокурором Калмыкии протекала в органах прокуратуры Тюменской области. Евгений Курмаев работал в его непосредственном подчинении.

Тюмень, служба информации

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