Детей из малообеспеченных тюменских семей отправят в хантыйские стойбища и в палаточные лагеря Ямала

В качестве выполнения майского указа Владимира Путина в Тюменской области будут развивать взаимный туризм детей из многодетных малообеспеченных семей. Это значит, что тюменские дети будут ездить на экскурсии в Югру и на Ямал и наоборот.

О туристической новации рассказал на прошедшем 11 апреля Совете законодателей первый вице-спикер тюменской облдумы Андрей Артюхов.

«Если мы все вместе, три субъекта, уделим внимание многодетным семьям с точки зрения расширения кругозора через туризм, показывая в каждом субъекте что-то интересное, например, жизнь народов Севера, какие-то промпредприятия, музеи, то может жизнь этих ребят по-другому сложится. Не секрет, что среди многодетных семей есть много неблагополучных, с трудными детьми. Думаю, что мы все вместе, рассказывая им о нашей родной земле, можем помочь в их воспитании», – сказал Артюхов.

По его словам, и на Ямале, и в Югре есть много достопримечательностей и интересных туристических маршрутов. В рамках года детского туризма областные парламентарии вышли с инициативной к правительству Тюменской области оказать меры государственной поддержки взаимного туризма для детей из многодетных малоимущих семей трех субъектов.

Заместитель председателя думы Ханты-Мансийского округа Александр Сальников заявил, что депутаты Югры поддерживают инициативу тюменской облдумы.

«Департаментом промышленности округа по запросу думы Югры предложен целый ряд туристических программ и туров, способных стать ярким событием для детей из многодетных малоимущих семей. Например, программа «Удивительная Югра» охватывает города: Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Когалым, Сургут и Сургутский район. В программу включены автобусные маршруты с посещением этнографических музеев, баз отдыха и спортивно-культурного комплекса «Галактика» в Когалыме с посещением аквапарка, океанариума, батутного центра и оранжереи», – заявил Сергей Сальников.

Кроме того, по словам депутата, для детей могут стать незабываемыми поездки на хантыйские стойбища в Сургутском, Нижневартовском и Ханты-Мансийском районе. Здесь дети не только познакомятся с бытом и традициями коренных народов Севера, поиграть в национальные игры, поучаствовать в зимней и летней рыбалке, изготовить игрушки и сувениры, а также попробовать национальную кухню.

Сальников отметил, что порядка 30 процентов югорских детей отдыхают в климатически благоприятных регионах России. «Оставшиеся 70% на юг не едут, но выезжают, в том числе, в соседние субъекты. Так, в 2019 году в лагеря Тюменской области планируется отправить 3933 ребенка, в том числе более 700 из многодетных малообеспеченных семей», – доложил югорский депутат.

Председатель ямальской думы Сергей Ямкин сообщил, что в прошлом году на экскурсии в Тюменскую область съездили более 200 детей из ЯНАО, а в 2019 году эта цифра вырастет до 700 человек.

«Основной контингент – это дети из многодетных и малоимущих семей, которым была предоставлена возможность отдохнуть и оздоровится в первоочередном порядке за счет окружного бюджета, – сказал Ямкин. – Ямал может стать одной из базовых площадок в Тюменской области, так как имеет все перспективы для развития спектра туристических программ. Природно-этнографические, культурно-исторические особенности нашего края вкупе создают предпосылки для познавательного, событийного, экологического, этнографического и других видов туризма».

Сергей Ямакин также добавил, что на Ямале набирают популярность военно-патриотические, спортивные, палаточные лагеря.

При этом, как выяснилось, существует серьеная проблема, которая может помешать взаимному детскому туризму. Как рассказал «Новому Дню» Андрей Артюхов, речь идет о доставке детей в соседние регионы. «После того как в Югре в ДТП погибли дети, у нас все сотрудники образовательных учреждений категорически отказывались куда-либо детей везти. Никто не хочет никакой ответственности, вплоть до уголовного дела», – признался спикер облдумы.

Несмотря на это, депутаты единогласно проголосовали за принятие вопроса по взаимному детскому туризму и договорились на Совете законодателей трех дум в следующем году заслушать отчет об его исполнении.

Тюмень, Виктор Нестерук

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