«Черный лесоруб» из Кургана вырубил в Тюмени леса на десятки миллионов рублей

В Тюменской области «черный лесоруб» незаконно вырубил и распилил 2,7 тыс. деревьев, а пиломатериалы продал за границу. Лесному хозяйству региона был нанесен ущерб в 31 млн рублей.

По версии следствия, житель Курганской области 1989 года рождения работал в частном предприятии и заготавливал древесину на разрешенном участке в Нижнетавдинском районе Тюменской области, вблизи деревни Петрунькино. Обвиняемый организовал незаконную рубку леса за границами разрешенного участка. Вырубка леса велась масштабно: было спилено 2,5 тыс. сосен, более 200 берез и 18 осин, – сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Вырубленные деревья распиливали на пилораме в Кургане. Получившиеся пиломатериалы продавали за границами России. Преступник задержан и помещен в СИЗО. За «незаконную рубку лесных насаждений, совершенную в особо крупном размере» и «перевозку, в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенную в особо крупном размере» курганцу может грозить лишение свободы на срок до 7 и 5 лет соответственно.

Тюмень, служба информации

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