«Нас тихо ненавидят». Тюменский омбудсмен пожаловался депутатам на беспредел

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев пожаловался депутатам на поборы, которые устраивают в регионе частные юридические фирмы. В пятницу, 12 апреля, омбудсмен выступал с докладом в областной думе и вице-спикер Владимир Пискайкин попросил Миневцева назвать самое вопиющее нарушение прав тюменцев в 2018 году.

Уполномоченный по правам человека сообщил о случаях, когда коммерческие юристы за деньги пишут для граждан обращения в органы власти, заранее зная, что на них придет отрицательный ответ.

«В среду была телепрограмма на центральном телевидении, там директор пенсионного фонда в Новосибирске плакала. Их завалили обращениями, на которые они отвечают: «Нарушений прав нет, ничем помочь не можем, – рассказал омбудсмен. – Наши юридические компании обращаются еще и в МСЭ. То есть берут на себя право рекомендовать медико-социальной экспертизе установить группы инвалидности, утяжелить группу инвалидности. Я недавно был у них (МСЭ – прим. ред.) на круглом столе и спросил, что они делают с этими заявлениями. Они ответили, что возвращают гражданам».

По словам Миневцева, граждане платят за услуги таких юристов от 15 тысяч рублей, но не получают результата, за которым пришли. К омбудсмену с жалобами обратилось уже 140 человек. По оценкам Миневцева, люди отдали юристам более 2 млн рублей. «Причем это малоимущие люди, которые имеют много детей, которые хотят признать себя малоимущими. Малообеспеченная группа населения платит немалые деньги и не получает результата», – возмущался уполномоченный.

Он добавил, что очень серьезно относится к каждому обращению и иногда идет на конфликт с представителями УМВД и прокуратуры. «Нас, к примеру, тихо ненавидят в УФСИН, но мы свое дело делаем», – закончил свою речь омбудсмен.

Тюмень, Михаил Калянов

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