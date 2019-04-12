Главную тюменскую коммунистку обвинили в несогласии с Зюгановым

Скандалом закончилось в Тюменской областной думе обсуждение вопроса об объединении населенных пунктов в Тюменском районе. Лидер коммунистов Тамара Казанцева назвала предложение «авантюрой», в ответ ее обвинили в отходе от «генеральной линии» компартии.

Казанцева обратила внимание коллег на то, что объединение населенных пунктов Каскара, Борки и Созоново в одно муниципальное образование принесет одни неудобства. По мнению коммунистки, людям будет слишком далеко ездить в администрацию поселения, которая в случае объединения будет в Каскаре.

Расстояние от наиболее удаленного поселения нового муниципального образования до Каскары – 22 километра, и поездки на автобусе могут ударить по карману сельских жителей, считает депутат. В качестве одного из вариантов Казанцева предложила ввести бесплатный проезд на общественном транспорте по Тюменскому району.

Тамара Казанцева предположила, что на публичных слушаниях, скорее всего, за проект высказались зависимые от бюджета люди. «Я считаю, что это очередная авантюра, которую мы решаемся принять», – казала Казанцева, отметив, что новое муниципальное образование будет больше по численности населения, чем Бердюжский район.

Оппонентом Казанцевой выступил единоросс Владимир Ульянов. «Авантюра – не авантюра, население эту позицию высказало, мы ее должны понимать и принимать», – сказал Ульянов.

«Мы подтягиваем слабые муниципалитеты до уровня сильных, – попытался убедить коммунистку единоросс Фуат Сайфетдинов. – Мне представляется, что вы высказываетесь против генеральной линии партии. Прошел пленум ЦК, Зюганов заявил, что надо левые силы объединить вокруг коммунистической партии. Сильных к сильным не присоединяют, слабых к сильным присоединяют. Зюганов одно говорит, а вы говорите несколько другое».

«Вы за живое задели, говоря про слабых и сильных, – ехидно добавил эсэр Владимир Пискайкин. – Владимир Ильич Ульянов, начиная с народных депутатов все созывы был [депутатом представительного органа власти]. Он тоже к сильным тянется? Коммунистом был, стала «Единая Россия» сильнее – туда пошел. Теперь мы понимаем, как все это работает».

Спикер Сергей Корепанов попросил коллегу не переходить на личности. «Это продолжение дискуссии, которая состоялась у вас при обсуждении одного из вопросов на комитете, я так понял», – сказал Корепанов, имея в виду перепалку между Пискайкиным и Ульяновым при обсуждении подачи деклараций о доходах.

В итоге проект закона, утверждающий объединение поселений, был принят большинством голосов при трех голосах «против».

Интересно, что экономии бюджета объединение нескольких муниципалитетов в один не дает. Кроме объединения Каскары, Созонова и Борков депутаты приняли решение соединить Винзили и Новопышминское муниципальные образования в одно. При обсуждении этого вопроса выяснилось, что расходы совместного бюджета МО вырастут на 2 млн рублей. Если сейчас общий бюджет двух поселений составляет 17 млн рублей, то после объединения он составит 19 млн рублей.

Тюмень, служба информации

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