Тюменских депутатов за бюджетные деньги посадят под видеонаблюдение

В кабинетах помощников депутатов тюменской городской думы может появиться видеонаблюдение. По словам источника «Нового Дня», идею обсуждали на закрытом совещании в гордуме под руководством председателя Евгения Заболотного.

«В городской думе идея: поставить камеры в кабинетах помощников, чтобы контролировать прием населения», – рассказал собеседник агентства. Начальник информационно-аналитического отдела тюменской городской думы Андрей Шушков подтвердил «Новому Дню», что предложение об организации видеонаблюдения в депутатских приемных, действительно, высказывалось.

«Депутатские приемные в принципе нужно привести в порядок, многие нуждаются в косметическом ремонте. К сожалению, несколько лет ими просто никто не занимался, – рассказал Шушков. – Где-то нужно интернет провести. Предложения высказываются разные. Инициативы поступают, в том числе, от депутатов и их помощников. Но окончательного решения о том, что будет некое единообразие пока не принято».

При этом Андрей Шушков заявил, что слабо представляет, какие коррупциогенные факторы могут быть в депутатских приемных. «Это уже из области фантазии какой-то», – сказал он.

По словам Андрея Шушкова, приведение депутатских приемных в порядок будет оплачиваться из средств городского бюджета. Сумму, которая потребуется на эти цели, как и сроки, Шушков назвать затруднился.

Руководитель фракции «Единой России» в гордуме Дмитрий Осипов заявил «Новому Дню», что вопрос с видеонаблюдением «пока не стоит принципиально на повестке дня». «Пока решения не приняты, говорить о чем бы то ни было преждевременно, – сказал Осипов. – Я пока не готов обсуждать этот вопрос со СМИ».

Главный справоросс городской думы Владимир Гороховцев сообщил, что в принципе не против видеонаблюдения. «С одной стороны, было бы неплохо, потому что разные ситуации возникают. Хотя таких моментов, чтобы потребовалась видеозапись, в моей работе не возникало, – говорит Гороховцев. – Вопрос нужно прорабатывать. Если помещение оборудовано видеонаблюдением, нужно предупреждать об этом людей. Многие приходят с устными обращениями, и не все пойдут с проблемами к депутату, если будут знать про видеозапись».

Главный либерал-демократ тюменской городской думы Мурат Тулебаев сообщил «Новому Дню», что не слышал про идею установить видеонаблюдение в депутатских приемных.

Руководитель фракции КПРФ Сергей Пыхалов сказал, что в курсе идеи оснастить приемные видеонаблюдением. По словам коммуниста, если видеонаблюдение будет без записи звука, то оно может быть очень полезно.

«Люди приходят реально разные. Мне, как депутату, из приемной на Луначарского, 57, где соседняя дверь в Следственный комитет, доводилось чуть ли не за шиворот выводить хулиганов. Приходят неизвестные, пьяные, неадекватные люди, начинают неизвестно что вытворять», – объяснил Пыхалов.

При этом депутат категорически против, чтобы приемные оснащались системами с записью звука. «Люди приходят, как на исповедь, жалуются на администрацию, на работодателей, на соседа, – сказал Пыхалов. – Если информация просочится, это может отразиться на их работе, на их повседневной жизни. А видеонаблюдение было бы полезно. Я же ничего противоправного не делаю, чего мне бояться? Бордель я не устраиваю. В том, что видеокамера снимает, как я сижу и общаюсь с человеком, я не вижу в этом ничего опасного».

Тюмень, Михаил Калянов

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