В кресле федерального министра экс-губернатор Якушев стал получать в два раза больше

Министр строительства и коммунального хозяйства России Владимир Якушев отчитался о своих доходах за 2018 год. В декларации он указал 23 млн рублей – это в два раза больше, чем доход, полученный Якушевым за 2017 год на посту губернатора Тюменской области. Официально глава минстроя более обеспечен, чем председатель правительства Дмитрий Медведев (почти 10 млн руб.) и ряд других членов российского кабмина.

Недвижимость, находящаяся в собственности Якушева не изменилась. Он по-прежнему вместе с женой владеет земельным участком площадью 2,5 тыс. кв.м. и жилым домом площадью 472,1 кв.м.

А вот супруга Владимира Якушева купила новую машину. Теперь в ее гараже не только Ауди А4, но и Лексус RX 350. Доход жены министра составил 653 тыс. рублей.

Напомним, бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев возглавил Минстрой РФ в мае 2018 года, то есть получал министерскую зарплату только семь месяцев. Логично предположить, что по итогам 2019 года доход Якушева станет еще больше.

Тюмень, служба информации

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