В Тюменской области продавали опасную колбасу

Тюменские ветеринары поймали два крупнейших мясокомбината региона на фальсификации мясной продукции. В «Докторской» колбасе заводоуковского «ПурагроУКа» и «Ишимского мясокомбината» были обнаружены соевый белок и антибиотики.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, в вареной колбасе «Докторская» категории «А», произведенной на предприятии «ПурагроУК», содержалось слишком много соевого белка. По ГОСТу колбаса должна была содержать 60% мяса, но соответствовала, скорее, категории «Г», в которой допускается содержание всего 20% мяса.

В «Докторской» вареной колбасе «Ишимского мясокомбината» ветеринары и вовсе нашли антибиотик доксициклин. Продукт был опасен для здоровья потребителей, сообщили в управлении Россельхознадзора.

В результате исследований продукции предприятий им выданы предписания о прекращении действия деклараций о соответствии на указанные колбасы. Это значит, что данные продукты придется сертифицировать заново. Также ветеринары потребовали от руководства мясокомбинатов ужесточить контроль за производством и более тщательно проверять мясо, поступающее на предприятия. Предприятия исполнили предписания, виновные были привлечены к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов.

Тюмень. Другие новости 13.04.19

Губернатор Моор обнародовал свои доходы. / Стало известно, кто был убит в ходе контртеррористической операции в Тюмени (ФОТО). / Опубликовано видео с места задержания террористов в Тюмени (ВИДЕО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»